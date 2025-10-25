「ＳＭＢＣ 日本シリーズ ２０２５」が２５日にみずほペイペイドームで開幕し、ソフトバンクは阪神との第１戦に１―２と逆転負け。２０１４年以来、１１年ぶりに初戦黒星スタートとなった。

そんな中、左脇腹痛でクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージを全休していた近藤健介外野手（３２）が「４番・ＤＨ」でスタメン復帰。久々の実戦で先制タイムリーを放ち、存在感を示した。

初回二死二塁で、阪神先発・村上の高め直球を中前へはじき返すと、二走・周東が俊足を飛ばして先制のホームイン。詰まり気味の当たりながら、体の開きを抑えてセンター前へ運ぶ技ありの一打だった。ベンチは総立ちとなり、みずほペイペイドームは大歓声に包まれた。

近藤は「本当に先輩方や後輩の頑張りでここに立たせてもらっているので、なんとかチャンスでしたし、貢献しようという思いで打席に入った」と感謝の思いを語り、「日本シリーズに向けてリハビリしてきたし、みんな待っていてくれた。その舞台に立たせてもらっているので、感謝しながらやってます」と続けた。

試合後には「応援すごいっすね」と思わず感嘆。敵地さながらの雰囲気をつくった阪神ファンの声援に驚きつつも「ほんとにバランスの良いチームですし、先発も中継ぎもいい。今日みたいなゲームが続いていくと思いますけど、しっかりチャンスをものにできるようにやっていきたい」と冷静に分析した。

第４打席では左越え二塁打を放ち、確かな復調を印象づけた。試合後も栗原らと居残り練習を行い「いろいろ反省もありつつ、長くてもあと６試合。自分の準備をしっかりして明日に臨みたい」と前を向いた。

本拠地で黒星発進となったホークスだが、近藤のバットがチームに希望をともした。頼れるヒットメーカーが、次戦で流れを変える。