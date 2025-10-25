「ミス青山コンテスト2025」結果発表 グランプリは野田さつきさん
【写真】「ミス青山」美女揃いのファイナリスト
◆「ミス青山コンテスト2025」野田さつきさんがグランプリ
グランプリに輝いた野田さんは、選ばれた時の率直な感想について「名前を呼ばれた瞬間、信じられない気持ちでいっぱいでした。これまでの4ヶ月間、楽しいことばかりではなく、悩んだり落ち込んだりすることもたくさんありましたが、それでも応援してくださる皆さんの言葉が、私の背中を押し続けてくれました。ステージに立ちながら、これまでの全ての瞬間を思い出して涙が溢れてしました。自分を変えたいという想いで挑戦したミスコンでしたが、最後は自分らしく笑って終えられたことが本当に幸せです。これまで関わってくださった方々に感謝の気持ちを伝えたいです」とコメント。今後の活動については「ミスコンを通して、努力することや人に想いを伝えることの大切さを改めて実感しました。これからは、この経験を糧に、自分の言葉で誰かの心を動かせるような存在になりたいと思っています。挑戦することを恐れず、ひとつひとつの機会を大切にしながら、見てくださる方に元気や勇気を届けたいです。また、自分を支えてくださった方々への感謝を忘れず、どんな場面でも夢に向かって前向きに進み続けたいです」と語った。
最後に応援してくれたファンに向けて「「この4ヶ月間、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。皆さんのコメントや言葉が、どんな時も私の支えであり、原動力でした。画面越しでも、心の距離は近く感じていました。どんな時も温かく見守ってくださった皆さんのおかげで、私は最後まで笑顔で頑張ることができました。この経験を通して出会えた全てのご縁に感謝しています。これからも感謝の気持ちを忘れず、恩返しできるよう努力し続けます。これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。
◆準グランプリは田中優花さん
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.3・文学部英米文学科4年の田中優花さん。田中さんは「このたび、準グランプリという素晴らしい賞をいただけたことを心から嬉しく思います。1年前の自分には、この舞台に立っている姿なんて想像もできませんでした。自信のなかった私を信じ、支え、応援してくださった皆さんのおかげで、ここまで成長することができました。この4ヶ月は、私の人生の中でもかけがえのない時間です」とコンテスト期間を回顧し、「応援してくださったファンの皆さん、運営の方々、そして家族をはじめ支えてくださったすべての方に、心から感謝しています。本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。（modelpress編集部）
◆野田さつき（のだ・さつき）さんプロフィール
学部／学年：コミュニティ人間科学部／2年
出身地：静岡県
誕生日：8月16日
趣味：飛行機を見ること、スポーツ観戦
特技：モノマネ
好きな食べ物：フルーツ
好きな言葉（座右の銘）：一日一善
最近ハマっていること：ピクミンbloom
◆「ミス・ミスター青山コンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター青山コンテスト2025
・主催団体名：ミス・ミスター青山コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMAPUS
【Not Sponsored 記事】