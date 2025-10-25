ホラー愛溢れる監督陣による人気ホラーアンソロジー『V/H/S』シリーズ、日本未上陸の６作目『V/H/S 85』(2023)が11月28日(金)より待望の劇場公開。予告編が解禁された。

VHS全盛期の1985年を舞台に、当時のホラー映画を彷彿とさせるアナログな恐怖が詰め込まれた本作は、それぞれのセグメントで長編ホラー映画１本分に相当する満足度を追求。あらゆる形状に変身する生物、殺人ファミリー、邪神の復活、デジタル世界に棲む悪魔、死を予知する青年など、人知を超えた脅威が次々と観客を襲う。

監督は『フッテージ』(2012)『ブラック・フォン』(2021)のスコット・デリクソン、『V/H/S』シリーズ一作目に続いての参加となるデヴィッド・ブルックナー、リブート版『クライモリ』(2021)のマイク・P・ネルソン、『悪魔のビンゴカード』(2021)のジジ・ソール・ゲレロ、『ラッキー』(2020)のナターシャ・ケルマニ。

予告編はこちら。謎のビデオテープをめぐる取り調べシーンから始まり、どんどん不気味な世界へ……。

『V/H/S 85』

2025年11月28日（金） ヒューマントラストシネマ渋谷 他 全国順次ロードショー

©2023 STUDIO71 ALL RIGHTS RESERVED