¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢CS¤«¤é¼¾¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ºËÜµòÃÏ¤Ç¹õÀ±È¯¿Ê¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡Ý2ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ËÜµòÃÏ¤ËÂë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤áÂ©¤È¸×ÅÞ¤Î´¿À¼¤¬¸òºø¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÌøÄ®¤¬ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¡¢1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤Ç¹õÀ±È¯¿Ê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¤ò°µ¾¡¤·¤¿ºå¿À¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¡£º£µ¨½é¤á¤Æ¼çÎÏÌî¼ê¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢ÃæÂ¼¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¡£¡Ö·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤í¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂÙÁ³¼«¼ã¤ò´Ó¤¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º¸ÏÆÊ¢ÄË¤Î¶áÆ£¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤Ç¡Ö4ÈÖDH¡×¤ËÆþ¤ê¡¢½é²ó¤ËÂ¼¾å¤«¤éÀèÀ©¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°ìÂÇ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î6»î¹ç¤Ç·×11ÆÀÅÀ¤È¼¾¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ÏÌÜ³Ð¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó²ó°Ê¹ß¤ÏÂ¼¾å¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢Ï»²ó¤Ë¤ÏÍ¸¶¤¬µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£È¬²ó¤«¤é¤ÏµÚÀî¡¢ÀÐ°æ¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¼·²ó¤«¤éÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÅêÆþ¡£¡Ö3¿Í¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤ÇÀè¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡£Âè3Àï¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¹Ã»Ò±à¤¬ÉñÂæ¡£ÀäÂÐ¤Ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤ò¾åÂô¤ËÂ÷¤·¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë