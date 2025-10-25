¡ÖÀèÇÚÊý¤ä¸åÇÚ¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢Ì£Êý¤Ë´¶¼Õ¤Î2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½2ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬Éüµ¢½éÀï¤Ç´ÓÏ½¤Î2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Äº¾å·èÀï¤Î½éÀï¡¢¤·¤«¤âÂè1ÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¡£Â¼¾åðó¼ù¤Î148¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÀèÀ©ÂÇ¡£¡Öº£Æü½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È6»î¹ç¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ9·î28Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖËÜÅö¡¢¤ß¤ó¤Ê¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚÊý¤ä¸åÇÚ¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¡×¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ÇÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¶áÆ£¡£8²ó¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦Ã»´ü·èÀï¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¶áÆ£¤Ë¾Ç¤ê¤Î¿§¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£