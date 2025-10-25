ºå¿À¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤ÎÌîµå¡×¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÄÄË¤«¤Ã¤¿1ÈÖ¶áËÜ¤Î½éµåÅðÎÝ
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡Ý2ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Âç»ö¤Ê½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ïºå¿À¤ÈÆüËÜ°ì¤òÁè¤Ã¤¿2014Ç¯°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£Åö»þ¤ÏÂè2Àï¤«¤é4Ï¢¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°ìµ¤¤ËÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏDeNA¤ÈÀï¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÂè3Àï¤«¤éÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤é4Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤Þ¤¢ÌÀÆü¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀÆü¡×¡£²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¡ÖÃÏ¤ÎÍø¡×¤òÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÔÀï¤Ë¤Ï¤â¤É¤«¤·¤µ¤â»Ä¤ë¡£
¡¡¼ºÅÀ¤Ï2ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬¡¢½éÀï¤«¤éÍ×·Ù²ü¤Î¼ç¼´¤ËÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï»²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î89ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿3ÈÖ¿¹²¼¤ÎÍ·¥´¥í¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë102ÂÇÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿4ÈÖº´Æ£µ±¤Ë¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤ÎÌîµå¡×¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Ï»²ó¤ËÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â³¤¯ÃæÌî¤Î½éµå¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¤¿1ÈÖ¶áËÜ¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤±¤óÀ©¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤µ¤ì¡¢µÕÅ¾¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÆóÅð¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë