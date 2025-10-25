◇高校野球秋季九州大会1回戦 熊本工4―1福岡大大濠（2025年10月25日 ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

来春の選抜の重要な参考資料となる秋季九州大会が25日、宮崎県で開幕した。

17年以来の選抜出場を目指す熊本工は3番・山口悠悟外野手（2年）が3打点の活躍で引っ張った。

まずは初回、左前に先制適時打。「チャンスをつくってくれたので還すだけ」と逆方向に運んだ。2―0の8回には中前に2点適時打を放ち3打点の活躍。身長は1メートル65と決して大きくはないが、シャープな打撃で勝利に導き「大きい人に負けたくないし、小さいなりに良さがあると思う。長打も打てると思っています」と胸を張った。

昨夏は1年生ながら背番号17で甲子園にベンチ入り。初戦の広陵戦で2打数無安打に終わってチームも敗れた。今夏は甲子園に届かなかった。「自分がチームを引っ張ってやる、“打てなかったらどうしよう”ではなくて、自分が打って流れを変える気持ちで今はやっている」と頼もしい。

勝てば選抜に近づく準々決勝は28日に日本ウェルネス沖縄戦。精神的にも成長した山口の打撃に注目だ。