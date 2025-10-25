「より大きくチームに貢献できることもある」途中出場の重責担う柏MF仲間隼斗
[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]
12日のルヴァン杯準決勝第2戦では、後半23分からの出場で1ゴール2アシストを記録。“3点差”をひっくり返して川崎Fを破った歴史的勝利の立役者のひとりが、横浜FC戦でも見せた。
後半開始からFW細谷真大とともにピッチに送り込まれたMF仲間隼斗は、相手の間でポジションをとってパスを引き出し、後半の攻勢のスイッチを入れた。攻勢を強める後半12分に投入されたMF山田雄士のミドルシュートで先制した柏は、その4分後に、DF山之内佑成がPA内から放ったシュートのこぼれ球を仲間がねじ込んで2-0、試合を決定づけた。
横浜FC戦の2得点に限らず、柏は交代選手で試合の流れを変えたり、交代選手がゴールを奪ったりする場面が多く見られる。リカルド・ロドリゲス監督は途中出場の選手の重要性を説く。
「(交代の)カードが5枚ある中で、スタメンでプレーする選手たちだけが勝利に大きく貢献する、そのような展開には現在なっていません。いつも選手たちに伝えている通り、サブメンバーたちこそが試合を決めるというのが現代サッカーです。そして私自身も監督として、試合の展開によって、相手のゲームプランによってカードを切り、適正な形でチーム全体で全選手の力を借りて勝利に導くことを心がけています。選手はやはりスタメンでプレーすることを希望するとは思いますけれども、チームにより大きく貢献するためには必ずしもスタメンでプレーする必要はなく、時には相手の特徴、選手の特徴によっては途中投入されることによって、より大きくチームの勝利に貢献できることもあるかと思います」(リカルド監督)
リーグ戦では9試合ぶりの得点をあげた仲間も「途中交代からの役割っていうところがスタメンと同じぐらい重要さがあると感じてきているので。それっていうのはレイソルの強みのひとつでもあると思う」と語り、出場時間が限られるなかでも「100パーセント以上のものを出す」ことを誓う。
2位の柏(勝ち点63)が2点のリードを広げるなか、他会場では3位・京都(勝ち点61)と首位・鹿島(勝ち点66)が対戦。試合最終盤まで京都が1点リードを守っていたが、後半AT6分に鹿島が追いついたため、柏は鹿島に勝ち点で並ぶことができず、勝ち点1差のまま残り3節を戦う。鹿島との直接対決は残されていないため、柏としては勝ち点を積み上げつつ、鹿島が勝ち点を落とすことを待たなければならない。
「自分たちのやれることは、残りの試合勝つところだと思う。必ず光が見えるじゃないけど、チャンスが来ると思うので、自分たちもそこに向けてチャレンジャーとしてやっていくだけです」と前を向く仲間は、2022シーズンから3シーズン鹿島に在籍。鹿島の勝負強さは痛いほど理解している。
「3年間鹿島でプレイさせてもらったので、あそこでの気持ちの入りとか、サポーターの熱とかっていうのは身に染みてわかってるので、その中で優勝争いしているってところで、さらに一段とみんなのパワーも意識も上がってると思うので。なかなか手強いとは思いますけど、自分たちはあんまり意識せず、自分たちに矢印に向けていい形で終わりたいと思ってます」(仲間)
残り3戦、人事を尽くして天命を待つ。
(取材・文 奥山典幸)
