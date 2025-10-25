「自分でもよく打ったなと」前半1発で仕留めた横浜FM植中朝日、献身プレスも脅威に「やるしかないと2人で話していた」
[10.25 J1第35節 横浜FM 3-0 広島 日産ス]
極度の重圧がかかる残留争いの一戦で、ファーストチャンスを逃さなかった。横浜F・マリノスのFW植中朝日は前半12分、MF喜田拓也からの縦パスを受けて振り向くと、間合いを空けて対応した相手のスキを突いて右足一閃。強烈なシュートを左ポストに当てながらねじ込み、値千金の先制点をもたらした。
ハイスピードな速攻の中でも、的確な状況判断が光った。出し手の喜田は広島GK大迫敬介の鋭い縦パスをカットし、そのままワンタッチで縦パスを差し込んでいたが、その時点で植中は準備万端。相手CBにプレッシングをかけていたため位置関係を把握しており、オフサイドラインに配慮する余裕もあったという。
「(大迫が)蹴った時にもしかしたらこの軌道だったらマイボールになるんじゃないかなというのは少し思ったのでラインをちょっと気にして、ワンタッチでボールが来たのでシュートという判断をした」
植中がゴールに向かって持ち上がった際、相手はリトリート気味の対応をしてきたが、深く攻め込む前に打ち切った。「自分でもよく打ったなとは思うけど、自分がそう思うということは相手も予想していなかったかもしれない。大迫選手から決められたことも自信になる」。意表を突いたタイミングのシュートで日本代表GKの牙城を破った。
結果的に前半の横浜FMはこのシュート1本のみ。ボール保持率は30%にとどまっていたが、危険なシーンは作られておらず、後半を迎えるにあたっても精神的に優位に立てる先制点となった。
「(広島)堅いチームだというのは分析していた。シュートは1本だけどそれで1-0ならこちらとしては理想的な展開だと思っていたし、相手もACLの権利や優勝争いもかかっているので、焦るのは向こうだと思っていた。その意味で最初の先制点を自分が取れたのはチームに良い影響を与えられたと思うのですごく嬉しい」
試合を通じて広島にボールを持たれる時間帯が続いたが、植中はFW谷村海那とのコンビでファーストプレスにも奔走。中盤へのパスコースを背中で消しつつ、パスコースをサイドに制限させる献身的かつ効果的な追い方が脅威となった。
「自分たちがやるしかないというのは2人で話していた。今日はロッカーも横で、前半が終わった時にさすがにキツいなと話していた(笑)」。前半の一方的な守勢にはそう苦笑いを見せた植中だが、「それはスタッフにも『これはキツすぎます』と伝えて、違うハメ方も用意してくれていた」と後半の修正にも手応え。「自分たちもスタッフに伝えることができているので良い関係。チームとしてのまとまりが良いかなと思う」と充実感を口にしていた。
(取材・文 竹内達也)
