“本気の男”ほど行動でアピール。本命の女性にだけ見せる「誠実サイン」
本気の男性ほど、「好き」と口にしなくても、態度や対応に“本命サイン”は隠れているもの。そこで今回は、そんな男性が本命の女性にだけ見せる「誠実サイン」を紹介します。
連絡を途絶えさせないのは“常につながっていたい”から
忙しくても一言だけでも返す、返信が遅れても必ず返す。本気の男性は、あなたとの“連絡”を大切にします。それは義務感ではなく「ちゃんとつながっていたい」という気持ちの表れです。
小さな約束も守るのは“信頼を壊したくない”から
「次会おうね」「送るね」といった軽い言葉でも、しっかり実行する。本気の男性は、約束＝信用だと理解しています。どんなに小さなことでも破らないのは、あなたに誠実でいたいから。逆に、都合のいいときだけ優しい人は、本命ではない可能性が高いです。
他の女性にフラつかないのは“心を決めている”から
本命ができると、自然と他の女性が視界から消えていきます。SNSで余計な反応をしない、飲み会でも距離を取るなどは、我慢ではなく“意思”。「この人を大切にしたい」という気持ちが行動を制御しているんです。
今回挙げた行動が揃ったら、彼はもうあなたを手放したくないと真剣に考えているということ。気になる男性の言動を、ぜひ確認してみてくださいね。
