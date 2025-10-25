体重そのままでも細見え！１日１分【お腹＆胸を伸ばしてくびれを作る】簡単ポーズ
自分と同じくらいの体重なのに、なぜかスッキリ見える人っていますよね。その秘密は、姿勢と上半身の柔軟性にあります。特に猫背や巻き肩で胸が縮こまると、ウエスト周りがもたついて見える原因に。そんな悩みを解消してくれるのが、ヨガの簡単ポーズ【ウシュトラーサナ（ラクダのポーズ）】です。胸を開きながらお腹をしっかり伸ばすことで、上半身の筋肉をしなやかに整え、自然なくびれラインを取り戻せます。
ウシュトラーサナ（ラクダのポーズ）
（２）そのまま手で足首を持って体を後ろに反る
（３）胸を開けるところまで開き、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープして元の姿勢に戻す
期待する効果をきちんと得るためには、体を倒し切った時に「胸を開き、リラックスした状態で首の位置をキープすること」がポイントです。ただし、腰を反らせる際に無理をすると腰を痛める原因に。最初は浅い角度から少しずつ慣らしていきましょうね。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞
