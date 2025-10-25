何気ないけど“意図”がある。別れを考えている男性が見せる「サイン」
彼氏の言動が「変わったかも」と感じるようになったら、彼氏は何か“意図”を持ってそうしているのかも。
そこで今回は、別れを考えている男性が見せる「サイン」を紹介します。
彼女中心の生活でなくなる
男性は「別れたい」と思うほど彼女に時間を割きたくなくなっていきます。
そのため、デートに誘って来なくなったり、デートをドタキャンするようになるなど、無意識のうちに彼女中心の生活ではなくなっていくでしょう。
連絡が減ったり、嘘をつかれたりする
別れを考え始めた男性は無意識のうちにあまり彼女に連絡しなくなるもので、時には返信するのが面倒だからとLINEを未読スルーすることも。
すでに日頃から「彼女と会うのが面倒」「会いたいと思わない」と感じているのでしょう。
また、仕事を言い訳に休日なのに仕事と言ってきたり、急に家族の用事に対応しないといけないと言ってきたりなど、彼女と会わなくていいように何かと嘘をつくようにもなります。
今回紹介した男性の行動に身に覚えがあるなら、まさに別れの危機と言えるので、ぜひ心に留めておいてくださいね。
🌼すぐ別れた方がいい？ 彼氏との関係を見直すべき時に見られる「サイン」