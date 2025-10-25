“おばさんっぽく”も“少年っぽく”もならない！大人の魅力を底上げする【最旬ショートヘア】
軽やかで清潔感のあるショートヘアは、大人世代をグッと魅力的に見せてくれる人気スタイル。でも、一歩間違えると「ボーイッシュすぎる」「老けて見える」といった印象に転びがち。そこで今回は、“少年っぽく”も“おばさんっぽく”もならない、バランスのとれた最旬ショートヘアを紹介します。大人の魅力を底上げするポイントをチェックしましょう。
丸み×抜け感で“少年見え”を回避
全体をコンパクトにまとめるショートは、フォルム次第で印象が大きく変わります。直線的にカットすると中性的でクールな印象に傾きやすいので、後頭部やサイドに“丸み”を出すのが正解です。
また、ツヤのあるスタイリング剤をなじませて毛流れを自然に整えることで、軽やかで柔らかな印象をキープ。アクセサリーは小ぶりのフープやメタル系を合わせると、上品さと今っぽさを両立できます。
重心を上げて“おば見え”を防ぐ
ショートヘアで老け見えしてしまう原因のひとつが、重心の低いフォルム。トップがぺたんとすると、どうしても疲れた印象に見えてしまいます。分け目を少しずらしたり、根元をふんわり立ち上げることで、顔まわりを明るく見せましょう。
また、前髪を少し長めにしてサイドに流すと、顔まわりに抜け感と女性らしさが。さらに耳かけアレンジを加えると、フェイスラインが引き締まり若々しい印象に仕上がります。
ツヤと質感で“大人の余裕”をまとう
スタイルが整っていても、髪にパサつきがあると印象が一気にダウン。ツヤをキープすることが“大人ショート”成功の鍵です。ドライ前のオイルやツヤ出しスプレーを仕込み、しっとりまとまる質感に整えましょう。
ヘアカラーはグレージュやモカブラウンなど、くすみニュアンスのあるトーンが旬。肌なじみがよく、落ち着いた上品さを演出してくれます。
シルエット、質感、ツヤ感のすべてが揃ってこそ、洗練された大人のショートヘアに。トレンドを意識しつつ、自分らしいバランスを見つけることが、年齢を重ねても“今っぽく”いられる秘訣ですよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
