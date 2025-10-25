¡ÚÆüËÜ£Ó¡Ûºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡¡59¥¥íÂçÃÙµå¸ò¤¨¡Ä£·²óÊ³Åê¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£±Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²ó£±£±£µµå¤òÅê¤¸¤Æ£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö½é²ó£±ÅÀ¤È¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐÇ´¤Ã¤Æ¤ì¤ÐµÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç½éÀï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿º£µ¨àÅê¼ê£³´§á±¦ÏÓ¡£½é²ó¤ÏÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¼þÅì¤ËÅðÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢£´ÈÖ¡¦¶áÆ£¤Ë£±£´£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÊø¤ì¤»¤º¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î´ËµÞ¼«ºß¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡££±£´£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤Ë£µ£¹¥¥í¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÂëÂÇÀþ¤òËÝ¤í¤¦¤·¤¿¡£¡Ö½é²ó¤Ïµå¤¬Éâ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÅêµåÎý½¬¤«¤é°Õ¼±¤·¤ÆÄ¾¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸×ÅÞ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²ó¤Ë¤ÏºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ëµå¿³¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¶áÆ£¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤¿¡£¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦£±ÅÀ¤Ç¤â¼è¤é¤ì¤ë¤È¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼¡¤Î²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢£¶²ó¤«¤é¤Þ¤¿°Õ¼±¹â¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ÎÇ´Åê¤â¤¢¤ê¡¢½éÀï¤ò£²¡½£±¤ÇÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡¡