「それどこの？」→ なんと【ハニーズ】！ 主役級に可愛い♡「ふわふわバッグ」

「それどこの？ 」と聞かれそうな、主役級に可愛い「ふわふわバッグ」を【ハニーズ】で発見！ ころんとしたフォルムのボストンや大人が持てるハート型など、どれも高見えしそうなアイテムばかり。持つだけで季節感としゃれ感をプラスできるラインナップは必見です。

ふわもこ素材で季節を先取り！ 上品フェイクファーバッグ

【ハニーズ】「フェイクファーボストン」\3,280（税込）

ふわもこのフェイクファー素材が目を引く、ころんとした丸みが可愛いボストンバッグ。淡いグレーのトーンがコーデに馴染みつつ、ほどよいアクセントに。ゴールドカラーの金具がリッチ感たっぷり。付け外しできるショルダー付きなのもうれしいポイント。カラーはオフホワイト、グレー、オフ × ベージュの3色で、大人も気負わず持てそうなラインナップです。

ハート型バッグで大人の可愛げをひとさじ

【ハニーズ】「ハートファーショルダー」\2,680（税込）

ハートモチーフを黒のフェイクファーで大人っぽく仕上げたショルダーバッグ。もこもこの素材が季節感を引き寄せ、ゴールドカラーのチェーンストラップが上品な印象に引き寄せてくれそう。「コンパクトなサイズ感」（公式オンラインストアより）ながら存在感があり、シンプルコーデに合わせるだけでしゃれ感がアップするかも。ハート型でもブラックなら甘すぎず、ミドル世代の装いにマッチしそうです。

フェイクファー × キルティングで大人の遊び心を

【ハニーズ】「キルティングファーバッグ」\2,680（税込）

ふんわりとしたフェイクファーにキルティングを施した、上品なレオパード柄バッグ。立体感のある素材が華やかさを引き寄せ、ゴールドカラーの金具が全体をエレガントな印象に。チェーンストラップが軽やかさを添え、持つだけで季節感としゃれ感がアップしそう。縦約14cm × 横約18cm、マチが約8cmあり、ミニ財布とスマホなどの必要最低限の荷物は入りそうなサイズ感です。

スクエアフォルムのミニマルショルダー

【ハニーズ】「ファーショルダーバッグ」\2,280（税込）

触りたくなるような、フェイクファー素材が魅力のショルダーバッグ。ミニマルなスクエアフォルムと細めのストラップで、Iラインを引き立ててさりげなくスタイルアップを後押ししてくれるかも。公式オンラインストアによると、「出し入れしやすいマグネット開閉」なのもうれしいポイント。カジュアルにもきれいめにも振れるデザインだから、休日コーデの格上げにひと役買ってくれそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

