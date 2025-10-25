フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を

2025年10月22日（水）、ジュリエット ハズ ア ガンの新フレグランス「マイアミ シェイク オードパルファム」が登場します。ストロベリーとバニラが織り成す甘美で遊び心あふれる香りは、まるで欲望の象徴のよう。日本初上陸のパリ発ブランドから届けられるのは、香りだけでなく、色鮮やかなボトルも魅力的。東京・大阪でのプロモーションイベントでは、香りとともにその世界観を堪能できるチャンス！

誘惑の香り「マイアミ シェイク」フルーティなストロベリーとバニラ

「マイアミ シェイク」は、ワイルドストロベリーを中心にしたグルマンフルーティな香りで、バニラの甘い余韻が残ります。

この香りは、まるで砂糖のように中毒性があり、香りをまとった瞬間から心が高揚します。

ブランド創設者オスカー・ワイルダーの言葉に「誘惑に抵抗する最善の方法は、それに屈することだ」が示す通り、この香りは自分の欲望に従って楽しむことを教えてくれます。

香りの中に広がるエディブル（食べられる）要素が、遊び心を加えています。

色鮮やかなピンクとブルーのボトルで遊び心全開

「マイアミ シェイク」のボトルは、マイアミのビーチを連想させるピンクとブルーのパステルトーンで、目を引くビジュアルです。

このボトルは、外見の可愛さだけでなく、香りの力強さを秘めたアミューズブーシュ（お楽しみの一品）として、手に取るたびに気分を盛り上げます。

パッケージが持つ遊び心と、内に秘めた官能的な香りが絶妙に融合しており、見るだけでワクワクするような魅力を放っています。

プロモーションイベント詳細

【東京】

日程：2025年10月22日（水）～10月28日（火）

場所：アットコスメトーキョー ポップアップストア2F（渋谷区神宮前1-14-27）

【大阪】

日程：2025年11月12日（水）～11月18日（火）

場所：阪急うめだ本店 2階 きれいきれいスタジオ（大阪市北区角田町8-7）

東京・大阪で体験！香りと世界観を楽しむプロモーションイベント

ジュリエット ハズ ア ガンの「マイアミ シェイク オードパルファム」の発売を記念して、東京と大阪でプロモーションイベントが開催されます。

東京では、アットコスメトーキョーで、指定ハッシュタグをつけたインスタグラム投稿キャンペーンを実施中！

さらに、ミニチュアセットやイベント限定の「マイアミ シェイク」キャンドルも手に入るチャンス。この機会に、甘美で遊び心あふれる香りと世界観を心ゆくまで楽しんで♡