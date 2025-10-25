フレグランスの新星「ジュリエット ハズ ア ガン」マイアミ シェイクで遊び心を
2025年10月22日（水）、ジュリエット ハズ ア ガンの新フレグランス「マイアミ シェイク オードパルファム」が登場します。ストロベリーとバニラが織り成す甘美で遊び心あふれる香りは、まるで欲望の象徴のよう。日本初上陸のパリ発ブランドから届けられるのは、香りだけでなく、色鮮やかなボトルも魅力的。東京・大阪でのプロモーションイベントでは、香りとともにその世界観を堪能できるチャンス！
誘惑の香り「マイアミ シェイク」フルーティなストロベリーとバニラ
「マイアミ シェイク」は、ワイルドストロベリーを中心にしたグルマンフルーティな香りで、バニラの甘い余韻が残ります。
この香りは、まるで砂糖のように中毒性があり、香りをまとった瞬間から心が高揚します。
ブランド創設者オスカー・ワイルダーの言葉に「誘惑に抵抗する最善の方法は、それに屈することだ」が示す通り、この香りは自分の欲望に従って楽しむことを教えてくれます。
香りの中に広がるエディブル（食べられる）要素が、遊び心を加えています。
色鮮やかなピンクとブルーのボトルで遊び心全開
「マイアミ シェイク」のボトルは、マイアミのビーチを連想させるピンクとブルーのパステルトーンで、目を引くビジュアルです。
このボトルは、外見の可愛さだけでなく、香りの力強さを秘めたアミューズブーシュ（お楽しみの一品）として、手に取るたびに気分を盛り上げます。
パッケージが持つ遊び心と、内に秘めた官能的な香りが絶妙に融合しており、見るだけでワクワクするような魅力を放っています。
プロモーションイベント詳細
【東京】
日程：2025年10月22日（水）～10月28日（火）
場所：アットコスメトーキョー ポップアップストア2F（渋谷区神宮前1-14-27）
【大阪】
日程：2025年11月12日（水）～11月18日（火）
場所：阪急うめだ本店 2階 きれいきれいスタジオ（大阪市北区角田町8-7）
東京・大阪で体験！香りと世界観を楽しむプロモーションイベント
ジュリエット ハズ ア ガンの「マイアミ シェイク オードパルファム」の発売を記念して、東京と大阪でプロモーションイベントが開催されます。
東京では、アットコスメトーキョーで、指定ハッシュタグをつけたインスタグラム投稿キャンペーンを実施中！
さらに、ミニチュアセットやイベント限定の「マイアミ シェイク」キャンドルも手に入るチャンス。この機会に、甘美で遊び心あふれる香りと世界観を心ゆくまで楽しんで♡