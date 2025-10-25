Á´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡ÖµÓ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Çº£Ç¯¤Îºå¿À¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡¡2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤â¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊàµÓ¹¶¤ááÂÐºö
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½2ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£ÂÇÀþ¤Ï1¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤¬ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ï½é²ó¡£1»à°ìÎÝ¤«¤é¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£2»à»°ÎÝ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¶áÆ£¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºå¿À¤Î6²ó¤Î2ÆÀÅÀ¤â¤¤¤º¤ì¤âÅðÎÝ¤¬Íí¤ó¤À¡£¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆóÅð¤ò·è¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê6²ó¤Î¡Ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤é¡£¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Çº£Ç¯¤Îºå¿À¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È·Ù²ü¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅì¡¢ºå¿À¶áËÜ¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÅðÎÝ²¦¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤âàµÓá¤¬¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£