¡¡2016Ç¯°ÊÍè¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î³èÆ°ºÆ³«¤ò¹ð¤²¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î5Æü¡Ö¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¿Ö¤¯¡¢»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÌÀÆü¤Ë³è¤«¤»¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØMAKE IT NEXT¡Ù¤¬¶áÆü¥ª¡¼¥×¥ó!¸½ºß¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍÇ¡¡¢¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¤Ë¤è¤ë¡Öjwave813nikkei¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢à¥·¥ç¡¼¥óKá¤³¤È¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡22Æü¡Ö»þÂå¤Î·öÓä¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬¸ÀÍÕ¤òÎÌ»º¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡¢à¹Í¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÏÃ¤¹á¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡£¥Ý¥¹¥ÈSNS»þÂå¡£¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¡¢À¿¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¡¢11·î¤è¤êYouTube¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤éÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMAKE IT NEXT¡×¤¬11·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤Î¶á±Æ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ï11·îÃæ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤Ï00Ç¯¤«¤é16Ç¯´Ö¡¢J-WAVE¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖMEKE IT 21¡×¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤Ï¡¢º£Ç¯4·î24Æü¤ËÀéÍÕ¡¦·¯ÄÅ»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç·¯ÄÅ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÁÏÎ©30¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤«¤éÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£¸ø¤Î¾ì¤Ïµ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ö±é²ñ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¼èºàNG¤Î¤¿¤áËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ä¶á±Æ¤Ê¤É¤ÏÉ½¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¤¤¤è¤¤¤èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë!¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£