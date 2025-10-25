11月1日放送「with MUSIC」Travis Japanが7人揃って初登場 事務所の大先輩にもらった意外なプレゼントとは
【モデルプレス＝2025/10/25】11月1日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
トラジャ川島如恵留「復帰するつもりなかった」
世界的人気オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演して大きな話題となり、10月にデビュー3周年を迎え、圧倒的なダンススキルでワールドツアーも成功させ、2024年のブレイクタレントランキングでは堂々の1位。そんなTravis Japanが7人揃って「with MUSIC」に初出演する。
スタジオではMC有働由美子・松下洸平とトークも。メンバーが事務所の大先輩にもらった意外なプレゼント。メンバー川島如恵留が明かす、活動休止中にSnow Man阿部亮平からもらった川島を元気づけた粋な計らいとは。
メンバー中村海人はスタジオにアメリカ・ロサンゼルスでの武者修行中に英語学習で使っていたノートを持参。赤面必至のノートの内容とは。スタジオでは民放初歌唱となる「99 PERCENT」と最新曲「Disco Baby」の2曲をライブ披露する。
BTSなどをも擁するHYBEの社屋に「with MUSIC」が初潜入。10月28日に韓国デビューを控える&TEAMが、自らソウルにあるHYBE社屋を案内。練習室やトレーニングルームを公開する。スターを生み出すHYBEの秘密とは。
そして、ソウルのシンボル・漢江を一望できるHYBE社屋最上階から韓国デビュー作品のタイトル曲「Back to Life」を届ける。
また、家入レオは、桜田ひより・佐野勇斗W主演の同局系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の主題歌として書き下ろした、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を披露する。（modelpress編集部）
