◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・近藤健介外野手は「４番・ＤＨ」でフル出場して４打数２安打１打点。主砲として初戦の勝利には導けなかったものの、左脇腹痛のためにＣＳ最終ステージは欠場し、今シリーズから戦列に復帰してすぐに存在感を示した。

阪神先発右腕の村上から初回１死二塁で中前に先制の適時打。１点ビハインドの８回は１死走者なしで阪神２番手左腕の及川から左翼フェンス直撃の二塁打を放った。

試合後は「先輩方や後輩の頑張りでここに立たせてもらっているので。何とかチャンスで仕事できるように、というところは。日本シリーズに向けてリハビリしましたし、みんな（ＣＳに）勝ってくれたので。本当に感謝しながらやっています。短期決戦ですし、切り替えてまた明日、しっかりと。（阪神は）応援がすごいですね。バランスのいいチームですし、先発も中継ぎもいい。今日みたいな１点差ゲームが続いていくと思いますけど、しっかりチャンスをものにできるようにやっていきたい」と前を向いた。