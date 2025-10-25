◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 阪神２―１ソフトバンク（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神の森下翔太内野手が、１点を追う６回無死二、三塁で、内角のツーシームに詰まりながらも遊ゴロで走者を同点のホームに迎え入れた。

先頭の近本が安打と二盗、続く中野のバント安打で無死一、三塁となって迎えた打席。カウント２―２からの５球目に中野が二盗を決め、二、三塁とさらにチャンスが広がった。「近本さんと（中野）拓夢さんが、打者有利な場面にしてくれた。何か事を起こせば１点入ると思った」という３番打者は、「フォークとツーシームの両方に対応できるようにした」と、６球目をファウルにした後のツーシームを、定位置に下がっていた遊撃手の前に転がした。

初回の打席では三塁線を痛烈に破る二塁打を放つなど、初戦は４打数１安打１打点。１点差での勝利に「短期決戦は勝つことがすべて。どんな１点でもいいので、最後に勝っていればいい。今日のことは一旦忘れて、また明日に備えたい」と連勝スタートへ気合を入れ直した。