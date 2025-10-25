次回11月1日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。11月1日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！

Travis Japanが7人揃って「with MUSIC」初出演決定！

世界的人気オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演して大きな話題となり、10月にデビュー3周年を迎え圧倒的なダンススキルでワールドツアーも成功させ、昨年のブレイクタレントランキングでは堂々の1位のTravis Japan。今回は、民放初歌唱となる「99 PERCENT」と最新曲「Disco Baby」の豪華2曲ライブを披露！

スタジオではMC有働由美子・松下洸平とトークも！メンバーが事務所の大先輩に貰った意外なプレゼントとは？川島如恵留が明かす、活動休止中にSnow Man・阿部亮平から貰った川島を元気づけた粋な計らいとは？

中村海人は、スタジオにアメリカ・ロサンゼルスでの武者修行中に英語学習で使っていたノートを持参！赤面必至のノートの内容とは？

BTSなどをも擁するHYBEの社屋に「with MUSIC」が初潜入。10月28日（火）に韓国デビューを控える&TEAMが、自ら韓国・ソウルにあるHYBE社屋を案内！練習室やトレーニングルームを大公開。そこにはスターを生み出すHYBEの秘密が…！

そして、ソウルのシンボル・漢江を一望できるHYBE社屋最上階から、韓国デビュー作品のタイトル曲「Back to Life」をお届け！

家入レオは、桜田ひより・佐野勇斗W主演の日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の主題歌として書き下ろした、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を披露！

＜出演アーティスト＞※五十音順

家入レオ、&TEAM、Travis Japan

■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式 Instagram ：https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式 TikTok ：https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer：https://bit.ly/ntv_withmusic_Art_TVer