いきなり寒くなってもコイツがいれば安心→【アルファインダストリーズ】MA-1が「Amazonセール」にて16%OFF
■アルファインダストリーズ アウター MA-1
Amazonセール特価：2万2222円(16%OFF)
日本人に合うすっきりしたシルエットにサイズ修正した日本限定のMA-1。ユニセックスで着用可能です。シンプルなデザインのため、スラックスからカーゴパンツまで幅広いコーディネートが楽しめる。
■ラコステ [公式] プレミアムスウェットクルーネック
Amazonセール特価：1万3860円(23%OFF)
エシカル素材のオーガニックコットンでプレミアムな着心地を実現 環境に配慮したオーガニックコットンの無撚糸100%で仕立てたプレミアムなクルーネックスウェット。柔らかな肌触りがゴワつきのないストレスフリーな着心地を実現し、吸水性の高い裏パイル地がアクティブなシーンにも実用性を発揮。 トレンド感のあるシルエットとクラシックなデザインが着回し力抜群。
■ウィゴー WEB限定 別注 U.S. POLO ASSN. 中綿ジャケット
Amazonセール特価：8399円(15%OFF)
防寒性とデザイン性の高いジャケット。胸元のワンポイントがポイント。着丈、身幅にゆとりをもたせ、ビッグシルエット仕様でデザイン性に優れた1着に。首には高めのスタンドカラーとフロントはジップ仕様で高い防寒機能を備えています。ドローコード入りでシルエットも変えられる！デザイン性の高さと機能性まで網羅。
■チャンピオン 【Amazon.co.jp限定】パーカー
Amazonセール特価：4158円(40%OFF)
Championのスウェットシャツは、「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、世界中の多くのファンに愛されてきた。アメリカ綿とポリエステルをブレンドした、裏起毛素材のフーデッドスウェットシャツ。
■セイコーウオッチ 腕時計
Amazonセール特価：3万6960円(20%OFF)
スーパークリア コーティングを施した、質感の高い王道デザインのソーラークロノグラフが登場。ケース径は42ミリで堂々としたデザインにしつつも、スッキリとした印象に。耐磁対応の新型にすることで使い勝手も向上。ダイヤルは2枚ダイヤルで、上面は金属ダイヤルを使用。サファイアガラスにはスーパークリアコーティングを施し、文字盤のきれいさを追求している。
編集部おすすめ
