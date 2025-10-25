Travis Japanが7人揃って『with MUSIC』初出演！&TEAMはソウルにあるHYBE社屋を案内

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月1日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜 22時～）の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」

&TEAM「Back to Life」

Travis Japan「99 PERCENT」「Disco Baby」

※アーティスト名五十音順

■Snow Man阿部亮平の粋な計らいとは

Travis Japanが7人揃って『with MUSIC』初出演。メンバーが事務所の大先輩にもらった意外なプレゼントも明らかに。活動休止中だった川島如恵留を元気づけたSnow Man阿部亮平の粋な計らいとは？

さらに、中村海人はスタジオにアメリカ・ロサンゼルスでの武者修行中に英語学習で使っていたノートを持参。赤面必至のノートの内容が白日のもとに!?

民放初歌唱となる「99 PERCENT」と最新曲「Disco Baby」のパフォーマンスも必見だ。

■HYBEの社屋に『with MUSIC』が初潜入

BTSなどを擁するHYBEの社屋に『with MUSIC』が初潜入。10月28日に韓国デビューを控える&TEAMが、ソウルにあるHYBE社屋を案内する。そこにはスターを生み出すHYBEの秘密が。

そして、&TEAMはソウルのシンボル・漢江を一望できるHYBE社屋最上階から韓国デビュー作品のタイトル曲「Back to Life」を届ける。

また、家入レオは、桜田ひより＆佐野勇斗W主演の日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌として書き下ろした、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を披露する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

11/01（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

