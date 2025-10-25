Travis Japanが7人揃って『with MUSIC』初出演！&TEAMはソウルにあるHYBE社屋を案内
11月1日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜 22時～）の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」
&TEAM「Back to Life」
Travis Japan「99 PERCENT」「Disco Baby」
※アーティスト名五十音順
■Snow Man阿部亮平の粋な計らいとは
Travis Japanが7人揃って『with MUSIC』初出演。メンバーが事務所の大先輩にもらった意外なプレゼントも明らかに。活動休止中だった川島如恵留を元気づけたSnow Man阿部亮平の粋な計らいとは？
さらに、中村海人はスタジオにアメリカ・ロサンゼルスでの武者修行中に英語学習で使っていたノートを持参。赤面必至のノートの内容が白日のもとに!?
民放初歌唱となる「99 PERCENT」と最新曲「Disco Baby」のパフォーマンスも必見だ。
■HYBEの社屋に『with MUSIC』が初潜入
BTSなどを擁するHYBEの社屋に『with MUSIC』が初潜入。10月28日に韓国デビューを控える&TEAMが、ソウルにあるHYBE社屋を案内する。そこにはスターを生み出すHYBEの秘密が。
そして、&TEAMはソウルのシンボル・漢江を一望できるHYBE社屋最上階から韓国デビュー作品のタイトル曲「Back to Life」を届ける。
また、家入レオは、桜田ひより＆佐野勇斗W主演の日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌として書き下ろした、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を披露する。
■番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
11/01（土）22:00～22:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
■関連リンク
『with MUSIC』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/withmusic/