男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が、25日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、ツアーの演出内容についてMCのフリーアナウンサー有働由美子から質問責めに遭った。

16日にバンドのYouTubeチャンネルで活動について発表。年内でフェーズ2を完結し、来年からフェーズ3に移行するとした。また来夏に1カ月の長期休暇を取ることも明らかにした。

ちょうど放送日から全国55万人動員の5大ドームツアーがスタートした。「Babel no TOH」のタイトルが示す、バベルの塔をイメージした世界観のステージが予想される。

有働から「話せる範囲でいいので…」と問われると、ボーカル＆ギター大森元貴（29）は「見たことないですね、この規模は。このエンターテインメントは、自分で考えて自分でこんなのやりたいとか言っておきながら、何これ？と思いながら作っています」とぶっちゃけた。

有働からは「バベルの塔でしょ？塔はあるよね？」と突っ込んだ質問が。大森は「はっきりは言えないんですけど…」と追及をかわした。

さらに食い下がる有働。「バベルの塔と言われると、どの曲から入るんだろう。あ行ですか？か行ですか？」と尋ねると、3人は大笑い。ギター若井滉斗（29）は「そういう攻め方？」とツッコミを入れていた。