もはやアガリは約束されたも同然といった瞬間だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月24日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。個人6戦目で初のトップを獲得した。落ち着いた選択と牌運にも恵まれ、待望の初勝利となったがそれを象徴するようなアガリになったのが東2局1本場。終盤にリーチを打った際、アガリ牌の残り枚数が表示されると、名実況・ベテラン雀士の2人が放送席で驚き続けることになった。

【映像】アガれて当然！？15巡目で“5山”な瞬間

中田が多くの人を驚かせたのは、東2局1本場の終盤だった。まずまず配牌をもらった中田は、第1ツモでカン四万を埋め上々の滑り出し。平和系の手に向かっていくと、7巡目には2枚目の赤牌となる赤5索も引いて打点力もアップ。丁寧に進行していくと、自然とタンヤオ気配も強まり、15巡目にカン4索を埋めたところでテンパイ。この時点でリーチ・平和・赤2の満貫以上が確定する6・9索の両面待ちでリーチを打った。

先制リーチを打っていた赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）は1・4索の両面待ちで、山には残り2枚。中田の6・9索待ちは果たして何枚残りか。放送席で実況を務めた藤崎智（連盟）も「6・9索、何枚（残り）ですか？」と気にかけた。すると名実況で知られる小林未沙は、AIによる待ち牌表示を確認すると「5山？合ってます？AIさん」と驚いた。

続いてベテラン雀士で解説を務めた藤崎智（連盟）も「15巡目に5山なんてこと、あるんですね。疑いたくなりますね。この巡目で（5山は）見たことがない」と表現し、ファンからも「5山！」「この巡目で5枚はすごい」「圧勝である」と大興奮した。

結果は、やはり残り5枚は強く、浅見から6索がこぼれてロンアガリ。リーチ・タンヤオ・平和・赤2・裏ドラの跳満、1万2000点（＋300点、供託3000点）の高収入を得ていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

