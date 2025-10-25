周りと差がつく！【ZARA】1点投入でシャレる♡「ひと癖スウェット」

デイリーに使いやすいスウェットシャツ。大人女性なら、ラフすぎずデザイン性のあるものをおしゃれに着こなしたい！ 今回紹介する【ZARA（ザラ）】のスウェットシャツは、メタリックなプリントやフラワーディテールなどを取り入れた、ひと癖デザインがポイント。おしゃれで人と差がつきそうだから、ぜひワードローブに迎えてみて。

高級感のあるプリントディテールで大人っぽく

【ZARA】「メタリックスウェットシャツ」\5,290（税込）

メタリックな金色と銀色のプリントが大胆に施されたスウェットシャツ。上品な光沢感で、大人っぽく取り入れられそうです。ワンツーコーデでもサマになるため、忙しい大人女性の強い味方になってくれるかも。ジーンズと合わせたカジュアルなスタイルはもちろん、甘めのスカートを投入して甘辛ミックスに仕上げるのもおすすめ。

甘さと大人っぽさのバランスが絶妙なフラワーディテール

【ZARA】「コントラストカラーフラワー スウェットシャツ」\5,990（税込）

立体的なフラワーディテールがアクセントになったスウェットシャツ。花の茎部分が裾より長いひと癖あるデザインが光り、一点投入でシャレ感アップが狙えます。淡いピンク色と黒の配色も上品です。あえてルーズなワイドジーンズを合わせてラフに仕上げたり、プリーツスカートできれいめに引き寄せるのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

wrtier：Emika.M