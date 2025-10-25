グラビアアイドルでレースアンバサダー（RA、旧レースクイーン＝RQ）の葵成美（25）が、10月20日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】RQ衣装でくねっ どの曲線も見事な美

同誌へのソロでの登場は初めて。自身のSNSにオフショットなどを掲載した。バスタブでなまめかしくウエストをひねるショット、ベッドの上でスラリと伸びた脚や美しいヒップのカーブを見せつけるショットなどを披露。「週プレさんにて初ソロ掲載させて頂いてます！！ずっと憧れだったのでとっても嬉しいです」と喜んだ。



身長155センチとRAとしてはやや小柄ながら、B83W55H84と均整の取れた美ボディの持ち主。「サーキットのリトルエンジェル」の愛称で親しまれている。2022年「日本レースクイーン大賞」の新人賞、「ミスFLASH2025」グランプリなどの受賞歴もある。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。グラビアの現場で「かわいい」とほめられることがうれしいそうで「楽しいしかないです」と超前向き。「今は雑誌の表紙を飾り、写真集を出したいです」と野望も語った。



同号は日向坂46大特集。大野愛実が表紙を担当し、藤嶌果歩、松尾桜も登場している。さらに創刊59周年を記念して「NIPPONグラドル59人」がズラリと大集結！ほかに青山ひかる、倉沢しえりも登場している。



（よろず～ニュース編集部）