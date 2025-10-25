◆プロボクシング ▽５８キロ契約１０回戦 〇亀田京之介（３―０判定）ジョンリール・カシメロ●（２５日、キルギス・ビシュケクアリーナ）

元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３８）がプロモートする興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ ｖｏｌ．２」が２５日、キルギスで行われ、「亀田３兄弟」のいとこで日本フェザー級７位、東洋太平洋同級１０位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が、元世界３階級制覇王者のジョンリール・カシメロ（３６）＝フィリピン＝を３―０の判定で下した。

戦績は亀田が１６勝（９ＫＯ）５敗２分け、カシメロが３４勝（２３ＫＯ）５敗１分け。

序盤からプレスをかけ右を強振するカシメロに対し、亀田はサークリングしてジャブを突きながら、冷静にカウンターを決めた。亀田は中盤以降もジャブでカシメロをコントロール。５回には右ストレート、６回にはカウンターの左フックをクリーンヒットさせた。終盤も再三にわたり左ジャブを当て、ジャッジは２者が９８―９２、１者が９７―９３と、いずれも亀田の勝利を支持した。

亀田はリング上で「きょうは判定やったけど、今回は倒しにいかないのがテーマだった。倒しにいかないことが、こんなに難しいんやなと思いましたね」と、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦後のコメントを拝借して勝利を振り返った。

カシメロの強打についても「想定内ですよ。パンチもあるっていうのが分かっていた。一発だけ狙ってくるのも分かっていた。それだけ警戒していたら、フルマークで勝てると思った」とドヤ顔で語った。

亀田は今年２月、メキシコ・ティファナで元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）に７回ＴＫＯ負け。７月には米ラスベガスのリングに上がり、１２月に世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑むアラン・ピカソ（メキシコ）に善戦したものの０―２の判定負け。８月にＴＭＫジムからＭＲジムに移籍し、今回が移籍後初戦だった。

１１月２７日に開幕する「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」にエントリーしており、来年２月１９日の１回戦で前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者・渡辺海（２２）＝ライオンズ＝と対戦することが決まっている。

「スーパーフェザー級のトーナメント出場が決まって、それに向かって休んでいる暇はない。帰ったらすぐに練習して優勝しようかなと思っています。まだまだ反省点はいっぱいなんで、（日本に）帰って頑張ります」と語った亀田。「ホンマは（亀田）和毅とやりたいですよ。記事を見たけど、（和毅は）俺とはやらんみたいなことを言っていたので、トーナメントに集中してやろうかなと。次は渡辺海やけど、松本（圭佑）しか見ていない。決勝で松本をボコボコにしますよ」と、トーナメントにエントリーしている前日本フェザー級王者・松本圭佑（２６）＝大橋＝を新たな標的に定めた。