◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2−1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われ、阪神・中野拓夢内野手（29）が見事な“バント”を決めた。結果的に、これが試合の流れを変えた大きな局面になった。

1点差を追う6回、先頭の近本が中前打で出塁。中野の打席で初球に二盗を決めた後、中野は2球目を三塁線へ送りバント。これを捕球しようとした三塁・野村が、三塁線を切れるかとの判断で見送っていたが、白線の前でピタリと止まり、内野安打となった。

Xでは「芸術的すぎる」「神バント」「絶妙」などの声が集まるなど大きく話題に。今季44犠打を成功させた中野の技が光った。

中野はその後、二盗に成功。無死二、三塁となり、森下の遊ゴロの間に近本が還って同点となると、さらに4番・佐藤輝が右翼二塁打を放って、逆転に成功した。

阪神の誇る「1、2番」が見事な技を見せた逆転劇。試合後も、その職人芸を称して「中野の1ミリ」とXで話題になった。サッカー日本代表の“三笘の1ミリ”をもじったフレーズで称えた。

Xでは「中野の1ミリとして言い継がれるかな？」「中野の1ミリで完全に流れ変わった」「中野の1ミリ 技ありすぎるやろ」などの声が集まっていた。