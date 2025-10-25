【クアラルンプール＝三沢大樹】高市首相は２５日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、マレーシアのクアラルンプールに到着した。

その後、米国のトランプ大統領と就任後初の電話会談を行い、日米同盟を「さらなる高みに引き上げていく」ことで一致した。

首相が会談後、滞在先のホテルで記者団に明らかにした。首相は約１０分間の会談で「日米同盟の強化が、私の政権の外交・安全保障の最重要事項だ」と強調した。安倍元首相が提唱し、日米共通の構想となった「自由で開かれたインド太平洋」について「一緒に進めていこう」と呼びかけ、北朝鮮による拉致問題の即時解決に向けた理解と協力も求めた。

トランプ氏は、移動中の大統領専用機内で会談に応じ、首相に就任への祝意を伝えた。安倍氏との思い出に触れ、首相について「安倍氏がとても気にかけていた政治家であることも知っている」と述べたという。「直接会う機会を楽しみにしている」とも語った。

首相は、今回が就任後初の外国訪問となる。２６日に日ＡＳＥＡＮ首脳会議や「アジア・ゼロエミッション共同体」（ＡＺＥＣ）首脳会合に参加し、２７日に帰国する。トランプ氏は２７〜２９日の日程で来日し、２８日に日米首脳会談を行う。