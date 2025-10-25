【速報】日米首脳「同盟をさらなる高みに」で一致　高市首相とトランプ大統領が初の電話会談　安倍元首相の思い出話も

高市首相は25日、訪問先のマレーシアで、アメリカのトランプ大統領と就任後初となる電話会談を行い、両首脳のもとで日米同盟をさらなる高みに引き上げていくために協力していくことで一致した。

会談では、冒頭にトランプ大統領から高市首相に対し、就任の祝意が伝えられた。高市首相はトランプ大統領に対し、日米同盟の強化は高市政権における外交・安保政策の最重要事項であることを伝えた。

また高市首相は、中東情勢におけるトランプ大統領の指導力を讃えた上で、アメリカにとっても日本はアメリカの対中国戦略やインド太平洋戦略に重要な国であることを伝え、「自由で開かれたインド太平洋」を共に進めていこうと伝えた。

さらに、北朝鮮による拉致問題の解決に向けても、トランプ大統領の尽力に感謝を伝え、引き続きの協力を求めた。その上で、トランプ大統領を東京で迎えることを楽しみにしていると伝えた。

高市首相は、会談後、記者団の取材に応じ、トランプ大統領について「とても快活で楽しい方だと思った。私のこともよく認識して頂いていて、安倍総理との思い出話もされながら、安倍総理が気に掛けていた政治家であることも知っていると仰ってくださった」と明かした。

高市首相からは、安倍昭恵夫人に対しての心遣いや友情に感謝しているとの旨を伝えたという。