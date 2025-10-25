アーセナルのマックス・ダウマン(15)、リヴァプールのリオ・ングモハ(17)らそれぞれのビッグクラブから若手が台頭しており、今後の成長が期待されている。



プレミアリーグのチェルシーにもダウマン、ングモハに続く若手の有望株がおり、それがMFマハディ・ニコル・ジャズリと呼ばれる2010年生まれの15歳だ。



ポジションは守備的MFで、現在は15歳ながらチェルシーのU18でプレイしている。主力として活躍しており、『THE Sun』によると、トップチームの指揮官であるエンツォ・マレスカ監督は同選手を高く評価しているという。





そのためすでにトップチームのトレーニングには参加経験があり、今季中にトップチームでのデビューを飾る可能性もあるという。前述したようにチェルシーでは飛び級でU18でプレイしており、イングランド代表でも2歳上のU17の選手たちと同じチームに在籍している。ジャズリは当初DFの選手だったが、MFに転向し、キャリアを飛躍させている。視野が広くボールを散らせることができ、ボックス外からのミドルシュートも強烈。識者たちはバーミンガムからドルトムント、そしてレアル・マドリードへ移籍したジュード・べリンガムとジャズリを重ねている。