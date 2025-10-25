男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が、25日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、東京ディズニーリゾートとのコラボ秘話を明かした。

7〜9月に開催された「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」で、アトラクションやパレードにミセスが楽曲「Carrying Happiness」を提供した。日本人アーティストの起用は史上初だという。

大きすぎるオファーに、ボーカル＆ギター大森元貴（29）は「何がどう起こってどうなってそうなったの？みたいなところから」と、当時の驚きを口に。「聞くと、世界的で言うとマイケル・ジャクソンに次いで2組目って聞いて…ネタじゃん？みたいな。おもしろ話じゃん、もうって」とも振り返った。

ロサンゼルスの本社でスタッフとも話したという。大森は「実際LAにも行って、本社にも伺って、スタッフの方と打ち合わせさせていただいて、“とにかくハピネスを届けたい”と聞いて。僕らもプライベートで、たくさん遊びに行かせてもらっているので…」と明かした。

すると、MCの有働由美子は「プライベートで行くんですか？」と驚きを口に。大森は「メンバーで行って。アトラクション乗って、（カチューシャ）付けて、帽子もかぶって、Tシャツも着て、お互い写真も撮り合って」と、満喫ぶりを明かした。

有働は3人の空気感が気になるようで、「カップルとかだと待ち時間しゃべったり…」とさらに質問を浴びせた。するとギター若井滉斗（29）は「待ち時間はしゃべるよね。楽しいねって」と返答。大森を目を合わせて、スタジオをほっこりした雰囲気い包んだ。