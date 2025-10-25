&TEAM、HYBE社屋最上階から韓国デビュー曲披露 11・1『with MUSIC』にTravis Japan、家入レオ
9人組グローバルグループ・&TEAMが、11月1日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）に出演する。
【番組カット】阿部亮平からの気遣いを明かしたTravis Japan・川島如恵留
10月28日に韓国デビューを控える&TEAMが、韓国・ソウルにあるHYBE社屋を案内する。練習室やトレーニングルームを大公開。そこにはスターを生み出すHYBEの秘密があった。そして、ソウルのシンボル・漢江を一望できるHYBE社屋最上階から韓国デビュー作品のタイトル曲「Back to Life」を届ける。
Travis Japanは、7人そろって同番組初出演。スタジオではMC・有働由美子＆松下洸平とトークする。メンバーが事務所の大先輩にもらった意外なプレゼントとは。川島如恵留は、活動休止中にSnow Man・阿部亮平からもらった粋な計らいを明かす。スタジオでは、民放で初歌唱となる「99 PERCENT」と最新曲「Disco Baby」の2曲を披露する。
家入レオは、桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める同局系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌として書き下ろした、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を歌唱する。
