人の人生を狂わせかねないゴシップ情報。週刊誌の直撃を受けた人気芸人が、「全くのデタラメだった」というその内容を明かした。

【映像】人気芸人を週刊誌が直撃取材した瞬間

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させるABEMA『ドーピングトーキング』#8が10月25日に放送。様々なバラエティ番組で活躍するお笑いコンビ・ザ・マミィの酒井貴士は、今年2月に週刊誌2社から突撃取材を受けたことを告白した。

「“僕の子どもが、奥さんが他の芸人と不倫してできた子どもで、僕が慰謝料200万円をもらって育てている”というもの」

しかし、その内容は「全くのデタラメ」だった。酒井が「全然違います」「そんな話ございません」と否定・説明したところ、記者に納得してもらうことができ、記事にはならずに済んだという。

酒井はこのデタラメな噂の出どころを調べるため、週刊誌への「逆取材」を決意。突撃してきた2社のうち、取材に応じてくれた1社の記者に喫茶店で会うことに成功した。記者の話によれば、この噂は週刊誌界隈で「けっこう有名な話」で、最後の“ダメ押し”で確証を得るための突撃だったそうだ。

酒井はこの件を振り返り、「これが記事になってたら、子どもが将来見た時にすごく悲しむし、奥さんも僕と一緒に外を歩けなくなってしまう」とコメント。同じく週刊誌突撃を受けた経験がある、番組MCの霜降り明星・粗品は「記事出んでよかったな。見出しだけで言われるから」と言葉をかけていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）