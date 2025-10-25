Travis Japan¡¢7¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡¡Ì±Êü½é²Î¾§¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª
28Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤¬¡¢11·î1Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¤ËÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2024Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Travis Japan¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë7¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëSnow Man¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¿è¤Ê·×¤é¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥È¤ò»ý»²¡£¥Î¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì±Êü½é²Î¾§¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡Ø99 PERCENT¡Ù¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ØDisco Baby¡Ù¤Î2¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ï¡¢11·î1ÆüÌë10»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£