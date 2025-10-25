「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが逆転負けで黒星発進。ソフトバンク・小久保監督は逆転を許した六回の場面を「ああいう形で阪神は戦ってきた」と振り返り、次戦を見据えた。

初回に近藤の適時打で先制に成功するも、その後は阪神・村上の粘りの前に沈黙。１点リードの六回だった。近本が中前打を放つと、すぐさま二盗を許す。中野の三塁線への犠打は切れずに内野安打とつながれた。一、三塁から森下の打席では一走・中野にも二盗を決められ、森下の遊ゴロの間に同点。佐藤輝の適時二塁打で逆転を許した。

俊足１＆２番コンビの足を使った攻撃から、３番＆４番の主砲たちにつながる阪神打線に飲み込まれる形に、小久保監督は「あのワンチャンスを足を絡めながらのああいう形で今年、阪神は戦ってきた」とし、「こっちもビハインドで３人（藤井、松本裕、杉山を）つぎこんだ。先を考えず、明日もやるだけ」と次戦を見据えた。

２６日の第２戦の先発は上沢が予告先発された。