今年２月に活動を休止したフジファブリックのギター、ボーカル・山内総一郎が２５日、都内で、ソロメジャーデビュー後初ライブとなる「ＯＣＴＯＢＥＲ ＳＯＮＧＳ」を開催した。

今月２２日にレコードレーベル「ｃｕｔｔｉｎｇ ｅｄｇｅ」からソロでデビューしたばかりの山内は会場の大歓声を背に登場。新曲「ぶらんにゅーでい」でスタート。「１曲目から新曲をやっています。楽しんじゃってま〜す」と喜びをかみしめた。

７曲目に入り「物心ついたころから、義務教育を終わるまでで、影響を受けた音楽をカバーメドレーにしたい」とＭＣで明かすと、たまの「さよなら人類」、Ｂ．Ｂ．クィーンズの曲「おどるポンポコリン」などメドレーにして熱唱した。

終盤には今月２９日に初リリースの「人間だし」を歌唱。全１７曲のうち４曲が初お披露目となり「『お前、新曲多すぎるやろ』みたいなライブを続けてやっていますけど、フジファブリックという誇りを胸に進んでるわけで。これからも誇りを胸にスタッフの皆さんと来てくれているあなた方と一緒に走り続けたい」と宣言。

アンコール前には来年４月５日に東京・恵比寿で、４月２４日には大阪・なんばでのライブが発表され「皆さん、どうぞ、来てください！」と呼びかけた。