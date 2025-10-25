DIOR ジュエリーコレクションに新作登場♪ レースのように煌めく「アーシ ディオール」

レースのように繊細で、優雅な輝きを放つ新作ジュエリーが【DIOR】から登場しました。ムッシュ・ディオールのクチュール精神を継承し、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが手掛ける「クチュール ディオール」コレクションに加わった「アーシ ディオール」。ピンクゴールドとダイヤモンドが織りなす上品なデザインは、まるで光を纏うような美しさ♡ その職人技と洗練が宿る最新ジュエリーを詳しくご紹介します。

クチュールの精神を宿した「アーシ ディオール」

2025年10月、【DIOR】の「クチュール ディオール」コレクションに新たに加わった「アーシ ディオール」は、ムッシュ・ディオールが愛したレースの繊細さにインスパイアされたシリーズ。

ピンクゴールドの透かし彫りが優美なラインを描き、異なるカッティングのダイヤモンドを配した花モチーフが可憐に輝きます。

ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが表現するのは、オートクチュールのような精緻さと女性らしい柔らかさ。

アトリエの職人技が細部にまで息づく、まさに“芸術品”のようなジュエリーです。

極暖で美脚見え♪「Fabrich裏起毛タイツ」で叶える冬の温活スタイル

ピンクゴールド×ダイヤが奏でる、洗練のジュエリーライン

ネックレス

イヤリング

リング

今回登場するのは、リング・イヤリング・ネックレスの3アイテム。いずれもピンクゴールド（PG）×ダイヤモンド（DIA）の組み合わせで、繊細なレースを思わせるデザインが特徴です。

ネックレス（JDEN94012）は、上品な輝きで首元を華やかに彩り、価格は13,500,000円。イヤリング（JDEN94013）は7,200,000円で、顔まわりをエレガントに演出します。

リング（JDEN94014）は2,400,000円と、毎日の装いにも取り入れやすいラグジュアリーな一品です。

どのジュエリーも、まるでディオールのドレスを纏うような特別な高揚感を与えてくれます♪

永遠に続く美しさを、DIOR ジュエリーで

「アーシ ディオール」は、ムッシュ・ディオールが愛した花々とレースへの情熱を現代に昇華したコレクション。

ひとつひとつに宿るクラフツマンシップと優雅な輝きは、身に着ける人の魅力をより一層引き立てます♡

特別な日にも、日常にも。DIORのジュエリーが放つタイムレスな美しさを、あなたのスタイルに添えてみてはいかがでしょうか。