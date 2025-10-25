76歳・資産825万円「ギャンブルで貯金ほぼゼロ」 それでも救われた“唯一の備え”とは？
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福岡県在住76歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（73歳）
居住地：福岡県
リタイア前の職業：パート・アルバイト
リタイア前の年収：200万円
現在の金融資産：預貯金800万円、リスク資産25万円
これまでの年金加入期間：国民年金不明、厚生年金30年
老齢厚生年金（厚生年金）：9万2782円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金9万円（年額）
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：年金11万9000円（年額）
ひと月の支出：18万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「ギャンブルが好きで、夫婦でパチンコにどっぷりハマりました。借金は作らなかったが、あり金を全て注ぎ込んでいた。58歳の時に会社が倒産して、退職金を当てにしていたが……だめでした。ある程度の預金はしておくべきだった」と語っています。
「3000万円あればなんとかなるだろう」と漠然と考えていたと言います。
しかし実際に年金生活を経験して、老後資金は「1億円」は欲しかったと感じているそうです。
「私みたいなギャンブル狂は、老後が悲惨です。（そうならないためには）ただ一つ、働きだしたら積み立て預金をすること。今はNISAがありますし、会社は新入社員に積み立てを奨励するくらい」したほうがいいとあります。
「預金がない、年金が少ない、今は飢えていないだけ。これで病院行きになれば生きていけない、不安な毎日です」と語ります。
ただ、老後の備えとして「現役時代に（倒産した）会社の社宅を割安で買っておいてよかった。この1つが救いです」とのこと。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「今思うに、昔ながらの田舎暮らしが良いのかな。自給自足ができる環境があれば迷わず飛び込むことを勧めます」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現在、およそ預貯金800万円、リスク資産25万円を保有しているという投稿者。
現役時代は、老後資金として「3000万円」貯めることを目標にしていたそう。
今の生活の満足度については「まったく満足していない」という投稿者。
