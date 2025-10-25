◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2−1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われ、阪神が2−1で競り勝った。

試合は先発の村上が7回1失点の好投。打線もワンチャンスをものにして2点を奪い、逆転勝ちを演出した。さらに8、9回は守護神・岩崎を温存して、及川―石井とつないで1点差を守り切って勝利。そんな中、ネットでMVPだと評されたのが、島田だった。

「6番・左翼」でスタメン出場すると、5回には二塁への内野安打で出塁。すかさず二盗に成功するなど持ち味を発揮した。さらに8回だ。投手が及川に代わった矢先、柳町が左翼線に伸びていく打球を放ったが、島田はこれを背走しながら好捕。ピンチの芽を摘んだ。

Xでは「まじあのファインプレー大きかった」「個人的に今日のヒーローは島田です」「本日の影のMVP 島田海吏」など称賛する声が続々と上がった。

島田は「今年はチームに迷惑かけてばっかりで何もできなかったので、起用してくれた監督さんの期待に応えたいというそれだけでした。ヒットが1本出て楽になったので、守備も走塁もつなげられた」と話していた。