「ボクシング・１０回戦」（２５日、ビシュケク）

元世界３階級制覇王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝が日本フェザー級７位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝に判定０−３でまさかの敗戦に終わった。

カシメロは一時は井上尚弥との対戦も浮上した実力者ながら、その言動から“フィリピンの悪童”と呼ばれるハードパンチャー。昨年１０月の試合で体重超過し失格。１年ぶりの試合だった。

直近でネリ、ピカソに連敗していた亀田相手で、下馬評では元世界王者優位とみられていた。

１回からカシメロが積極的に前に出てパンチをはなっていく展開。亀田はカウンターを狙っていく。２、３、４回もカシメロが前に出るが、亀田は打ち終わりを狙って返していく。５回はカシメロの右が当たる場面もあったが、両者決定的な場面はないまま後半へと入った。

６回、前に出てきたカシメロに亀田が左を合わせて、ぐらつかせ、７、８回も亀田がペースを握った。最終１０回には右目から流血。カシメロは最後まで流れを引き戻せなかった。

判定を聞くと、力のない表情でリングを後にした。