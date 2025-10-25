パルマvsコモ スタメン発表
[10.25 セリエA第8節](エンニオ・タルディーニ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 23 エルナニ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
[コモ]
先発
GK 1 ジャン・ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 18 アルベルト・モレノ
DF 28 イバン・スモルチッチ
DF 34 ジエゴ・カルロス
MF 6 マクサンス・カクレ
MF 10 ニコ・パス
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 31 メルギム・ボイボダ
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 22 マウロ・ビゴリート
GK 44 N. Čavlina
DF 3 アレックス・バジェ
DF 5 エドアルド・ゴルダニガ
DF 14 ハコボ・ラモン
DF 27 シュテファン・ポッシュ
DF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
MF 20 マルティン・バトゥリナ
MF 55 A. Le Borgne
FW 11 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 19 ニコラス・ゲリット・クーン
FW 38 アサネ・ディアオ
FW 42 ジェイデン・アダイ
FW 99 アルベルト・チェッリ
監督
セスク・ファブレガス
※22:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 23 エルナニ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
[コモ]
先発
GK 1 ジャン・ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 18 アルベルト・モレノ
DF 28 イバン・スモルチッチ
DF 34 ジエゴ・カルロス
MF 6 マクサンス・カクレ
MF 10 ニコ・パス
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 31 メルギム・ボイボダ
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 22 マウロ・ビゴリート
GK 44 N. Čavlina
DF 3 アレックス・バジェ
DF 5 エドアルド・ゴルダニガ
DF 14 ハコボ・ラモン
DF 27 シュテファン・ポッシュ
DF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
MF 20 マルティン・バトゥリナ
MF 55 A. Le Borgne
FW 11 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 19 ニコラス・ゲリット・クーン
FW 38 アサネ・ディアオ
FW 42 ジェイデン・アダイ
FW 99 アルベルト・チェッリ
監督
セスク・ファブレガス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります