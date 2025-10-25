[10.25 プレミアリーグ第9節](スタンフォード ブリッジ)

※23:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 24 リース・ジェームズ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 20 ジョアン・ペドロ

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 38 マルク・ギウ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 41 エステバン

監督

エンツォ・マレスカ

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 5 ダニエル・バラード

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 17 ヘイニウド・マンダーバ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

DF 32 トレイ・ヒューム

MF 25 ベルトラン・トラオレ

MF 27 ノア・サディキ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 18 ウィルソン・イシドル

控え

GK 1 アンソニー・パターソン

DF 26 アルトゥール・マスアク

MF 4 ダン・ニール

MF 11 クリス・リグ

MF 13 L. O'Nien

MF 50 ハリソン・ジョーンズ

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

監督

Régis Le Bris

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります