チェルシーvsサンダーランド スタメン発表
[10.25 プレミアリーグ第9節](スタンフォード ブリッジ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 20 ジョアン・ペドロ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 38 マルク・ギウ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 25 ベルトラン・トラオレ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 L. O'Nien
MF 50 ハリソン・ジョーンズ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
監督
Régis Le Bris
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります