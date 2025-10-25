フランクフルトvsS・パウリ スタメン発表
[10.25 ブンデスリーガ第8節](コメルツバンク・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
MF 2 マノリス・サリアカス
MF 10 ダネル・シナニ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
MF 27 アンドレアス・フントンジ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 19 マルティン・カールス
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 11 アルカディウシュ・ピルカ
DF 21 ラース・リツカ
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 20 エリック・アールストランド
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 17 ダポ・アフォラヤン
監督
アレクサンダー・ブレッシン
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
MF 2 マノリス・サリアカス
MF 10 ダネル・シナニ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
MF 27 アンドレアス・フントンジ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 19 マルティン・カールス
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 11 アルカディウシュ・ピルカ
DF 21 ラース・リツカ
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 20 エリック・アールストランド
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 17 ダポ・アフォラヤン
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります