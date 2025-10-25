[10.25 ブンデスリーガ第8節](コメルツバンク・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 42 ジャン・ウズン

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 18 マフムード・ダフード

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 8 エリック・スミス

MF 2 マノリス・サリアカス

MF 10 ダネル・シナニ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 23 ルイス・オピー

MF 27 アンドレアス・フントンジ

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 19 マルティン・カールス

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 11 アルカディウシュ・ピルカ

DF 21 ラース・リツカ

DF 25 アダム・ジビガワ

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 20 エリック・アールストランド

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 17 ダポ・アフォラヤン

監督

アレクサンダー・ブレッシン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります