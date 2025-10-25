ボルシアMGvsバイエルン スタメン発表
[10.25 ブンデスリーガ第8節](ボルシアパルク)
※22:45開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 17 イェンス・カストロップ
DF 20 ルカ・ネッツ
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 9 フランク・オノラ
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 22 オスカー・フラウロ
FW 18 町野修斗
FW 40 ヤン・ウルビヒ
監督
オイゲン ポランスキ
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 9 ハリー・ケイン
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります