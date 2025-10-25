[10.25 ブンデスリーガ第8節](ボルシアパルク)

※22:45開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 17 イェンス・カストロップ

DF 20 ルカ・ネッツ

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 9 フランク・オノラ

MF 27 ロッコ・ライツ

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 1 ヨナス・オムリン

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

DF 29 ジョー・スカリー

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 22 オスカー・フラウロ

FW 18 町野修斗

FW 40 ヤン・ウルビヒ

監督

オイゲン ポランスキ

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 20 トム・ビショフ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 9 ハリー・ケイン

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 4 ヨナタン・ター

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります