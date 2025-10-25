【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】長谷川唯の「絶品ダブルタッチ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の“心臓”長谷川唯が、華麗なテクニックでチャンスを生み出し、ファンも酔いしれた。

欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。前半をスコアレスで折り返すと後半開始直後、キャプテン長谷川がその技術を見せつけた。

右サイドのDF高橋はなからパスを受け取った長谷川が攻撃のスイッチを入れる。背番号14は右足アウトで大きく持ち運ぶと、一気に距離を詰めてきた相手MFジャーダ・グレッジを華麗なダブルタッチでかわしてみせたのだ。

直後に縦のFW清家貴子に預け、高橋を経由したボールは再び長谷川の元へ。これをダイレクトで中へ蹴り込み、ゴール前のチャンスを作り出した。相手のクリアに遭い得点は奪えなかったものの、日本は長谷川を中心に好機を作った。

ファンも技巧にリアクション

この一部始終にABEMAのコメント欄では、「ダブルタッチすごいな」「長谷川うっまw」「長谷川のボール扱いはすごいよね」「長谷川うまいなぁ」「うめ〜」「和製イニエスタ唯」と、背番号14に対して称賛のリアクションが目立った。

日本はその後、52分に失点したものの、64分にはその長谷川が華麗なループシュートで同点弾を決め、1−1の引き分けに終わった。

なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時から国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦。試合後に長谷川は「次に対戦するノルウェーは背が高く、クロスからの攻撃も難しいと思いますが、そのなかでもニアとファーとマイナスっていうオプションをしっかりと作れば、ゴールも決められると思います。まずはゴールへの迫力を出していきたいです」と抱負を語っている。

（ABEMA／なでしこジャパン）

