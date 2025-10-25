千葉翔也、初ライブがLive Blu-ray化
声優・アーティストの千葉翔也が、9月13日（土）に東京国際フォーラム ホールCにて開催した＜千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」＞の模様をLIVE Blu-rayとして2026年1月14日（水）にリリースする。
本ライブでは千葉翔也のソロアーティストデビューから発表した全16曲を披露。LIVE Blu-rayにもその楽曲すべてが収録されるかたちだ。オープニングを飾ったアルバム『Streak』のリード曲「Brightness」や、自らギターを手に持ちエモーショナルなパフォーマンスを行った「パノラマ」「WISH」「Blessing」、自ら用意したシャツを羽織って歌唱した「Harmonize?」など見どころ満載の内容となっている。
映像特典には、CS放送・TBSチャンネル1の特典として放映された「Brightness」「パノラマ」のSTUDIO LIVE映像に加え、ライブの感想を語ったインタビュー映像、更にライブリハーサルなどの舞台裏を追ったメイキングも収録される。
さらに各ショップ別の特典もあわせて公開となった。キンクリ堂では、ライブの楽曲音源を収めた「LIVE CD」と、千葉翔也が考案し、このライブで名前が決定したオリジナルキャラクター「ようようすけ」のキーリングが付属した限定セットの発売も決定。ライブ写真を使った各特典情報もチェックしてほしい。
そのほか、トークショーやオンライントークが楽しめるリリースイベントの開催も決定。対象店舗での衣裳展やライブ写真のパネル展の実施も決定している。詳細は千葉翔也公式HPや各店舗のサイトにてご確認を。
■『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUM-LIVE Blu-ray-』
2026年1月14日(水)発売
品番：KIXM-640
価格：￥8,000（税抜価格￥7,273）
形態：Blu-ray
キンクリ堂 限定特別セット
品番：NKZX-33〜34
価格：￥11,000（税抜価格￥10,000）
形態：Blu-ray＋CD
【キンクリ堂 限定セット特典】
・LIVE CD(MCを除く全曲収録予定・幕間ナレーション込み)
・ようようすけキーリング
【収録内容】
※Blu-rayの内容および封入特典はKIXM-640/ NKZX-33〜34 同一となります。
【本編】
M01：-BAND JAM-
M02：Brightness
M03：Contrail
M04：Liar Game
M05：You/Me
M06：I’ll be
M07：感情論
M08：Night Thief
M09：逆さ絵
M10：-Narration-
M11：パノラマ
M12：Youth
M13：Best Wishes
M14：WISH
M15：Blessing
M16：Hi-Five！
M17：Harmonize？
M18：Steps
【映像特典】
STUDIO LIVE(「Brightness」「パノラマ」)
インタビュー
メイキング
※収録内容は変更の可能性がございます
＜封入特典＞ ※初回製造分のみ
・オンライントークイベント応募シリアルナンバー
◎各キャンペーンに関して
・発売記念リリースイベント情報
https://chibashoya.com/news/2025/1025_05.html
・発売記念 オンライントークイベント詳細
https://chibashoya.com/news/2025/1025_06.html
・店舗別特典情報
https://chibashoya.com/news/2025/1025_02.html
・アニメイトでの早期予約フェア＆レシートキャンペーン
https://chibashoya.com/news/2025/1025_03.htm
・アニメイトでの衣裳＆パネル展示・サイン入りパネル応募キャンペーン
https://chibashoya.com/news/2025/1025_04.html
