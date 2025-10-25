「着る服ない」→【上下GU】がおしゃれ！ 大人が参考にしたい♡「店員さんコーデ」

忙しい朝の支度中、クローゼット前でつい口から出てしまう「着る服がない……」のひと言。そんなとき頼りになりそうなのが、コスパもデザイン性も優秀な【GU（ジーユー）】です。なかでも参考にしたいのが、トレンドとリアルな着こなしのツボを押さえた店員さんのコーデ。今回は、上下GUで大人っぽく見える旬の着こなし術をご紹介します。

ゆる × ゆるはVネックや黒小物でメリハリをつけて

ゆったりとしたVネックプルオーバーに、ワイドなコーデュロイパンツを合わせた気負いのないカジュアルスタイル。体が泳ぐようなシルエットでも、Vネックの抜け感とタック入りパンツの立体感のおかげでルーズに見えにくそう。黒小物とポインテッドトゥの靴で全体を引き締めれば、頑張りすぎないけど上品さはキープした、大人の着こなしに。

ボウタイブラウス & ツイード調カーデでジーンズコーデのマンネリを脱却！

ついワンパターンになりがちなジーンズスタイルも、ボウタイブラウスを主役にすれば一気にきれいめな雰囲気に。ラフなデニムに品の良さが加わることで、カジュアルすぎず大人らしい雰囲気が漂います。ジーンズ自体も裾がフレアなシルエットを選ぶことで、脚長効果が狙えそう。ツイード調のカーディガンで華やぎを添えれば、親しみやすさもきちんと感も両立したスタイルに仕上がりそうです。

オフィスから休日まで頼れる！ 旬顔のレイヤードスタイル

今季は襟付きトップスを重ねる着こなしが流行中！ ハーフジップニットプルオーバー × ナロースカートのシンプルな着こなしも、シャツを覗かせるひと工夫でぐっと表情豊かに。ブルーストライプが抜けを添えて、ワントーンに動きを与えています。黒のブーツやスクエアバッグで端正にまとめれば、気負わず着られるのにどこか “きちんと見え” する大人のデイリースタイルが完成。

ダークグリーン × ベージュで大人も挑戦しやすいカラーコーデに

この秋のトレンド “プレッピー” なスタイルを楽しむなら、ダークグリーンのスウェットトップスにベージュのプリーツスカートを組み合わせるのがおすすめ。落ち着いた発色のグリーンなので、派手になりすぎず大人も取り入れやすいのが魅力です。ボーダーのトップスを肩にかければ顔まわりがパッと明るくなり、暗くなりがちな秋の配色がフレッシュな印象に。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K